La versión de Spotify con audio de alta calidad 'Supremium', que la compañía tiene planeado lanzar en un futuro, incluirá música sin pérdida de 24 bits, además de herramientas de mezcla avanzadas, entre otras nuevas características, por un precio de alrededor de 20 dólares.

La plataforma de música lleva trabajando desde el año 2021 en una versión con audio de alta calidad inicialmente conocida como HiFi, en la que se incorporará un formato de audio con calidad CD y sin pérdida. Durante este tiempo, dicha característica se ha estado retrasando indefinidamente, sin embargo, el copresidente de Spotify, Gustav Söderström, aseguró en marzo que "llegará en algún momento".

Asimismo, según se pudo conocer el pasado mes de junio, esta versión de alta calidad llegará en un nuevo nivel de suscripción llamado 'Supremium' --dejando atrás el término HiFi-- y será el más caro que ofrecerá la compañía.

Ahora, tal y como ha descubierto el usuario de Reddit hiplixeli, el código interno de la aplicación de Spotify muestra algunas funciones específicas que la compañía planea introducir con la versión 'Supremium', como la música sin pérdida de 24 bits y herramientas de mezcla avanzadas. Además, tendrá un precio de 19,99 dólares (aproximadamente 18,77 euros al cambio).

Según se especifica, además de la alta calidad, esta versión permitirá a los usuarios crear listas de reproducción automáticamente impulsadas por Inteligencia Artificial (IA). Siguiendo esta línea, los usuarios podrán disfrutar de 30 horas de escucha de audiolibros cada mes y también podrán filtrar entre la música almacenada en su biblioteca, escogiendo etiquetas según su estado de ánimo, la actividad o el género musical.

Por otra parte, en cuanto a las herramientas de mezcla avanzadas, el código de Spotify revela que se permite personalizar el orden de una lista de reproducción en relación a los latidos por minuto de una canción o por su capacidad para bailar. Otra opción es habilitar el modo 'Orden inteligente' con el que se creará la secuencia de canciones más adecuada en base a el tiempo de cada canción.

Igualmente, otras funciones también posibilitarán un modo de "transiciones suaves" entre las canciones, con el que se escogen puntos de referencia establecidos entre el final de una canción y el principio de la siguiente para establecer transiciones.

Además de todo ello, la versión 'Supremium' integrará pruebas de sonido para informar a los usuarios sobre su hábitos de escucha y ayudar a descubrir qué mezcla de sonido funciona mejor para cada usuario.

El código señala que Spotify planea lanzar esta versión con un precio de 19,99 euros, aunque el usuario de Reddit ha apuntado que esta cifra podría ser "simplemente un marcador de posición".

Por el momento, tal y como ha transmitido el portavoz de Spotify CJ Stanley a The Verge, desde la compañía no comentan sobre "especulaciones de posibles nuevas características". "No tenemos nada nuevo que compartir en este momento", ha concluido.

Actualmente Spotify tiene un servicio de suscripción, Spotify Premium que puede adquirirse según el número de cuentas que se vayan a crear o si se es estudiante, con precios que oscilan desde los 4,99 euros hasta los 15,99 euros, y con distintas funciones adicionales.