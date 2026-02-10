Spotify prevé unos beneficios superiores a las estimaciones

10 feb (Reuters) - Spotify pronosticó el martes unos beneficios para el primer trimestre superiores a las estimaciones de Wall Street, mientras el servicio sueco de "streaming" de audio se beneficia del fuerte crecimiento de usuarios y de las subidas de precios, lo que ha provocado un aumento de sus acciones de alrededor del 12% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Estos son los primeros resultados desde que los codirectores generales Gustav Soderstrom y Alex Norstrom tomaron el relevo del fundador Daniel Ek, que pasó a ser presidente ejecutivo en enero.

Si bien las subidas de precios en varios mercados y los recortes de costes impulsaron los beneficios en el trimestre de diciembre, el crecimiento de los ingresos de la empresa fue el más lento desde su salida a bolsa en 2018.

Spotify ha lanzado una lista de reproducción basada en inteligencia artificial que se puede generar con una simple indicación, ha invertido en pódcasts de vídeo, entre otros, a través de un acuerdo con Netflix, y se ha expandido más allá de los audiolibros con libros físicos para defenderse de la competencia de los servicios de "streaming" de Apple

y Amazon.

La empresa prevé unos ingresos operativos de 660 millones de euros (US$786,13 millones) en el primer trimestre, frente a la estimación media de los analistas de 652,3 millones de euros, según datos recopilados por LSEG.

Su previsión de ingresos trimestrales de 4.500 millones de euros fue ligeramente inferior a la estimación de 4.570 millones de euros. Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 7%, hasta alcanzar los 4.530 millones de euros, en línea con las estimaciones.

Spotify subió el precio de su plan de suscripción prémium mensual en un dólar, hasta los US$12,99, en los mercados de Estados Unidos, Estonia y Letonia este año, tras una medida similar en más de 150 mercados en 2025.

Su previsión trimestral de 759 millones de usuarios activos mensuales superó la estimación de 753 millones, mientras que su predicción de un aumento de tres millones de suscriptores prémium, hasta los 293 millones, se situó por debajo de las estimaciones.

(US$1 = 0,8396 euros)

(Información de Jaspreet Singh en Bangalore; edición de Pooja Desai; edición en español de Paula Villalba)