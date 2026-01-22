Springboks y All Blacks se medirán en septiembre en Estados Unidos

La campeona mundial Sudáfrica disputará cuatro test-matches contra Nueva Zelanda a mediados de este año y el último de ellos tendrá lugar el 12 de septiembre en Baltimore (Estados Unidos), anunció el jueves la Federación Sudafricana de Rugby.

Los tres primeros duelos serán en suelo sudafricano, en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, los días 22 y 29 de agosto, antes de un nuevo enfrentamiento en Johannesburgo el 5 de septiembre.

Después de ese partido, los dos equipos pondrán rumbo a Estados Unidos, donde su último choque tendrá lugar en el estadio del equipo de football americano de los Ravens, que puede acoger a 71.000 espectadores en Baltimore (al norte de la capital Washington).

Tanto Sudáfrica como Nueva Zelanda jugaron ya partidos de rugby en Estados Unidos en el pasado, pero será el primer enfrentamiento entre ambas potencias en ese país, que acogerá el Mundial masculino de rugby en 2031 y el femenino en 2033.