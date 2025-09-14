Springer conecta jonrón, Bieber gana y Azulejos lideran la AL tras vencer 11-2 a Orioles

TORONTO (AP) — George Springer conectó un jonrón e impulsó dos carreras, Shane Bieber lanzó seis entradas para su tercera victoria en cinco aperturas y los Azulejos de Toronto, líderes de la Liga Americana, vencieron el domingo 11-2 a los Orioles de Baltimore para completar una barrida de tres juegos.

Springer se fue de 4-3 con tres hits de extra base y el mexicano Alejandro Kirk tuvo tres hits y una carrera impulsada en la décima barrida de serie de Toronto. Los Azulejos tienen el mejor récord de la Liga Americana en casa con 50-25. Comenzaron el día con una ventaja de tres juegos en la AL Este.

Bieber (3-1) permitió una carrera y cuatro hits. Caminó a uno y ponchó a cinco.

Albert Suárez comenzó por Baltimore y permitió una carrera y dos hits en tres entradas.

Siete jugadores consecutivos de los Blue Jays llegaron a base en la séptima.

Por los Orioles, el boricua Emmanuel Rivera de 1-1.

Por los Azulejos, el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-0 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.