Sqm no ve obstáculo en negociación sobre contrato litio con estatal chilena codelco, espera cumplir plazo

Ciudad de méxico, 23 mayo (reuters) - la minera chilena sqm no ve obstáculos en las negociaciones con la estatal codelco para establecer un nuevo contrato sobre la explotación de litio y espera que el procedimiento esté finalizado antes del plazo del 31 de mayo, dijo el jueves el gerente de finanzas de la compañía. "no hay ningún punto de fricción en particular, es sólo que es una transacción complicada", dijo gerardo illanes en una llamada con analistas para discutir los resultados del primer trimestre.

SQM, el segundo mayor productor de litio del mundo, reportó la madrugada del jueves pérdidas por 870 millones de dólares en el primer trimestre, impactada por un efecto contable y en medio de un menor precio del metal para baterías de autos eléctricos debido al exceso de oferta. (Reporte de Marion Giraldo; Editado en español por Héctor Espinoza)

