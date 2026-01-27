SQM se asocia con Ivanhoe Electric en la exploración de cobre en el norte de Chile

SANTIAGO, 27 de enero (Reuters) - La minera chilena de litio SQM dijo el martes que había llegado a un acuerdo para una asociación de exploración minera de cobre con Ivanhoe Electric en el norte de Chile, que cubre un área de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados.

Si tiene éxito, la asociación podría dar lugar a una empresa conjunta al 50% en la que SQM podría tener la opción de operar y decidir el CEO de la asociación, dijo la minera chilena.

La fase inicial incluye una inversión de US$9 millones de SQM para tres años de exploración, añadió. (Reportaje de Sarah Morland y Brendan O'Boyle, editado en español por Juana Casas)