Square Enix anuncia una retransmisión especial con motivo del 25 aniversario de Final Fantasy VII

Square Enix ha anunciado una retransmisión especial con motivo del 25 aniversario de Final Fantasy VII que tendrá lugar el 17 de junio y que ofrecerá a los seguidores de la franquicia más información sobre el título que homenajea.

La compañía ha adelantado la duración del evento, que será de 10 minutos, en un comunicado de prensa publicado en su página web y recogido por Europa Press. Square Enix ha prometido que ofrecerá "mucha información" sobre el inminente aniversario del juego.

Square Enix emplaza así a los interesados en seguir el evento en la noche del 16 al 17 de junio a las 00:00 (hora peninsular española), y a hacerlo a través de sus canales de YouTube y Twitch.

El universo creado por Final Fantasy VII, juego publicado en 1997 en PlayStation, ha dado pie desde entonces al desarrollo de otros proyectos. Uno de ellos fue la primera parte de su 'remake', que llegó al mercado en abril de 2020 y cuya secuela aún no tiene fecha de lanzamiento.

Desde entonces, Square Enix ha publicado Final Fantasy VII: The First Soldier, un 'battle royale' multijugador gratuito para móviles, y prepara la llegada de Ever Crisis, otro 'spin-off' ambientado en este universo que llegará, este año, también a dispositivos móviles.

A principios de año, el diseñador de personajes de Final Fantasy VII y director creativo de su 'remake', Tetsuya Nomura, adelantaba "aún más proyectos nuevos" ambientados en este universo "que se empezaron después del 'remake' y se lanzarán en el futuro".