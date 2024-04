Square Enix sobre Final Fantasy Tactics: "Probablemente ya sea hora de que hagamos uno nuevo"

Square Enix no descarta desarrollar un nuevo Final Fantasy Tactics, pero no cree que la historia desarrollada en la entrega principal más reciente de la saga, Final Fantasy 16, sea la base mas adecuadas, especialmente dada la escala que exigirían los combates entre Eikon.

Final Fantasy 16 recibirá un nuevo contenido descargable 'The Rising Tide' el 18 de abril, que introduce una misión para salvar al Dominante de Leviatán, eikon del agua desaparecido. En diciembre llegó 'Echoes of the Fallen', con otra misión que invita a investigar el contrabando de cristales negros y lleva a una nueva ubicación, la Torre de los Sabios.

Estos dos DLC amplían la aventura en Final Fantasy 16, pero la historia del juego base está terminada, como ha confirmado el director y productor del juego, Naoki Yoshida, en una entrevista concedida a The Gamer en el marco del evento PAX East.

Yoshida no cree que este juego deba tener una secuela que continúe la historia de Mysidia, y tampoco lo ve como base para un nuevo Final Fantasy Tactics, ya que entienden que sería demasiado para un título así.

Ya solo la perspectiva de la batalla lo haría inviable, como ha comentado el director y productor. "¿Cómo haríamos las batallas de Eikon contra Eikon en ese estilo?", se pregunta, refiriendo el tablero cuadriculado de juego de Tactics, en el que se colocan los personajes de los dos bandos y por el que se mueven en su enfrentamiento.

"Si tienes los Eikon, ¿cuántos cuadrados tendrá un Eikon? También hay más gente allí, entonces, ¿qué pasa con el tiempo de espera intermedio?", en una referencia al tiempo de carga, ya que se trata de un juego de estrategia por turnos.

Yoshida reconoce que "la serie se presta bien a ese tipo de narración" y que los responsables de Final Fantasy les "encanta Tactics", por ello, ha añadido que "probablemente ya sea hora de que hagamos uno nuevo".