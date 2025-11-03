Squirrel compra el 75% de la agencia de comunicación Ranna para ampliar su presencia en el sector público

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - Squirrel ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 75% de Ranna Consultoría, agencia de imagen y comunicación enfocada en la gestión de estrategias institucionales y campañas para las administraciones públicas, según ha anunciado este lunes la compañía. Con esta operación, efectiva desde hoy, Squirrel pretende reforzar su división Media, "incorporando una estructura con profundo conocimiento del sector público y acreditada experiencia en proyectos desarrollados para ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y ministerios", ámbito donde Squirrel no cuenta con el mismo nivel de presencia que en el sector privado. La transacción se ha llevado a cabo íntegramente con fondos propios de la compañía, según ha indicado Squirrel, que no ha querido comunicar los detalles financieros ni la valoración económica de esta operación "con el fin de no afectar a otras posibles operaciones actualmente en curso". Ranna tiene presencia nacional, con especial implantación en Extremadura y, según Squirrel, aportará al grupo "un importante know-how en comunicación institucional, gestión de imagen pública, campañas de sensibilización y proyectos de comunicación 360º orientados al ámbito público". "La operación tiene un alto valor estratégico, al permitir a Squirrel reforzarse en un ámbito con creciente inversión en comunicación y publicidad, un segmento que está experimentando un gran dinamismo impulsado por la digitalización de los servicios públicos y las políticas de proximidad ciudadana", ha destacado la empresa. Asimismo, Squirrel ha destacado que la integración de Ranna le permitirá ampliar su oferta de servicios en el segmento de comunicación institucional, "reforzando su capacidad operativa en licitaciones públicas y consolidando su posición como referente integral en comunicación, contenidos y media dentro del mercado español". Esta transacción se enmarca en el plan estratégico de crecimiento y diversificación del grupo, y responde a su objetivo de seguir integrando compañías con alto valor añadido y sinergias claras dentro de su ecosistema de comunicación.