Squirrel Media cae tras un menor beneficio en el primer semestre

11 sep (Reuters) -

Las acciones del grupo español de medios de comunicación Squirrel Media

caen alrededor de un 4%, tras registrar el jueves un beneficio del primer semestre un 18,3% inferior al del mismo periodo del año anterior.

La empresa obtuvo un beneficio neto atribuible de 5,95 millones de euros (6,95 millones de dólares), frente a los 7,28 millones de euros del año anterior.

No obstante, la empresa afirmó que sus ingresos estaban en línea con el plan de negocio y que estaba en vías de alcanzar el objetivo para todo el año.

El valor había caído un 7,4% en la sesión anterior y se encuentra en la parte baja del índice general de Madrid.

Hasta el cierre de la sesión anterior, las acciones habían subido un 96% desde principios de año.

(1 dólar = 0,8555 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)

