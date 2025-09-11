Squirrel Media cae tras un menor beneficio en el primer semestre
11 sep (Reuters) -
Las acciones del grupo español de medios de comunicación Squirrel Media
caen alrededor de un 4%, tras registrar el jueves un beneficio del primer semestre un 18,3% inferior al del mismo periodo del año anterior.
La empresa obtuvo un beneficio neto atribuible de 5,95 millones de euros (6,95 millones de dólares), frente a los 7,28 millones de euros del año anterior.
No obstante, la empresa afirmó que sus ingresos estaban en línea con el plan de negocio y que estaba en vías de alcanzar el objetivo para todo el año.
El valor había caído un 7,4% en la sesión anterior y se encuentra en la parte baja del índice general de Madrid.
Hasta el cierre de la sesión anterior, las acciones habían subido un 96% desde principios de año.
(1 dólar = 0,8555 euros) (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)
