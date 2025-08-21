Squirrel Media formaliza la adquisición de Pretopay
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
21 ago (Reuters) -
Squirrel Media, SA:
FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA ESTADOUNIDENSE PRETOPAY
La compra incluye activos tecnológicos adicionales y derechos de contenidos e "influencers"
Financiará estas adquisiciones mediante pago por canje de acciones (destinadas al pago por compraventa), valoradas en 3,20 euros por título
Propondrá un aumento de capital con exclusión del derecho preferente de suscripción, destinado a emitir 2,7 millones de nuevas acciones
Tras la operación, el capital social de la sociedad aumentará hasta un total de 96,0 millones de acciones
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
Otras noticias de Inversiones
Más leídas
- 1
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
- 2
Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios
- 3
El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
- 4
Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados