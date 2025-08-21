Squirrel Media formaliza la adquisición de Pretopay

21 ago (Reuters) -

Squirrel Media, SA:

FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA ESTADOUNIDENSE PRETOPAY

La compra incluye activos tecnológicos adicionales y derechos de contenidos e "influencers"

Financiará estas adquisiciones mediante pago por canje de acciones (destinadas al pago por compraventa), valoradas en 3,20 euros por título

Propondrá un aumento de capital con exclusión del derecho preferente de suscripción, destinado a emitir 2,7 millones de nuevas acciones

Tras la operación, el capital social de la sociedad aumentará hasta un total de 96,0 millones de acciones

