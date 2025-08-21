LA NACION

Squirrel Media formaliza la adquisición de Pretopay

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Bola de valores; Bolsa de comercio; Buenos AIres; Economía
Squirrel Media formaliza la adquisición de PretopayMARIANA ARAUJO

21 ago (Reuters) -

Squirrel Media, SA:

FORMALIZA LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA ESTADOUNIDENSE PRETOPAY

La compra incluye activos tecnológicos adicionales y derechos de contenidos e "influencers"

Financiará estas adquisiciones mediante pago por canje de acciones (destinadas al pago por compraventa), valoradas en 3,20 euros por título

Propondrá un aumento de capital con exclusión del derecho preferente de suscripción, destinado a emitir 2,7 millones de nuevas acciones

Tras la operación, el capital social de la sociedad aumentará hasta un total de 96,0 millones de acciones

Fuente de la información:

Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. El Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios
    2

    Fentanilo contaminado: el Gobierno separó del cargo a la funcionaria que debió controlar a los laboratorios

  3. Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
    3

    El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

  4. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    4

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

Cargando banners ...