Sra. Rushmore recupera a 'El niño cabra' para celebrar el final de la eLaLiga Santander 2023

La agencia de publicidad española Sra. Rushmore ha recuperado a 'El niño cabra' para celebrar el final de la eLaLiga Santander 2023 este pasado sábado en el Cívitas Metropolitano.

Para conmemorar el final del torneo, Sra. Rushmore ha lanzado una última pieza dentro de la campaña global creada para esta competición deportiva.

El nuevo trabajo es una continuación del anterior spot, 'Goat', y en él ya no se ve cómo el protagonista se convierte en cabra (GOAT, 'Greatest Of All Time') poco a poco con sus habilidades jugando, sino que ya es 'el niño cabra' y conocido por todos como tal.

Por eso un exjugador como Joan Capdevila reacciona cuando le toca jugar contra él. A lo largo del video se aprecia cómo el protagonista se está preparando para la Gran Final en el Cívitas Metropolitano .

En este último spot 'Final', que ha estado en al aire en medios digitales, redes sociales y televisión, la agencia madrileña apuesta de nuevo por el humor y el surrealismo para presentar la final de esta competición bajo la dirección de Keane Pearce, la producción de Blur y la participación de figuras del fútbol español como los exinternacionales Joan Capdevila y Fernando Morientes.

Europa Press