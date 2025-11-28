Sri Lanka.- Ascienden a 61 los muertos por las fuertes lluvias en Sri Lanka

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Sri Lanka han informado este viernes de que otras 61 personas han muerto a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la isla, donde decenas de personas han resultado heridas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que el balance ha sido actualizado tras recuperar los restos sin vida de otras cinco personas. Asimismo, ha indicado que 25 personas siguen desaparecidas, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar.

En este sentido, ha señalado que de momento ya son casi 44.000 las personas que se han visto gravemente afectadas en todo el país, según informaciones del diario 'The Daily Mirror'.

Gran parte de los fallecidos se han registrado en el distrito de Badulla, donde los corrimientos de tierra han sepultado varias viviendas en una zona montañosa del interior del país.

Sri Lanka hace frente a las lluvias monzónicas, si bien las precipitaciones se han intensificado debido a una borrasca registrada al este de la isla. La situación ha llevado a las autoridades a suspender los exámenes de fin de curso durante al menos dos días.