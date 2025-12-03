Sri Lanka.- Aumentan a 465 los muertos y a más de 360 los desaparecidos por el paso del ciclón 'Ditwah' en Sri Lanka

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en Sri Lanka por el paso del ciclón 'Ditwah' ha aumentado a 465, según han confirmado este miércoles las autoridades del país, que han señalado que más de 366 personas siguen desaparecidas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado que el distrito de Kandy es el más afectado, con 118 víctimas mortales. Por detrás se encuentran los de Badulla, Nuwara Eliya y Kurunegala, que han sufrido graves daños por las lluvias torrenciales.

El organismo ha subrayado además que las inundaciones dejan ya más de 1,5 millones de damnificados y daños parciales o catastróficos en más de 20.700 viviendas, en el que supone el mayor desastre natural en Sri Lanka desde el terremoto y posterior tsunami de 2004, que causó cerca de 35.000 muertos en la isla.

Además, más de 200.000 personas han tenido que abandonar sus casas y se encuentran desplazadas en refugios —lo que supone un total de unas 61.000 familias—.

El presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, reconoció el martes que se trata de uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país", tras declarar el domingo el estado de emergencia pública para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública".