Sri Lanka.- Aumentan a más de 600 los muertos por el paso del ciclón 'Ditwah' por Sri Lanka

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en Sri Lanka por el paso del ciclón 'Ditwah' ha superado la barrera de los 600, según han confirmado este viernes las autoridades del país, que han señalado que más de dos centenares de personas siguen desaparecidas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance, publicado en su página web, que hasta ahora se han confirmado 607 fallecidos y 214 heridos, además de 2 millones de damnificados a causa de las inundaciones y los deslizamientos de tierra por las lluvias torrenciales.

Así, ha explicado que el distrito de Kandy es el más afectado con 232 muertos y 81 desaparecidos, muy por delante de Nuwara Eliya, donde se han documentado 89 fallecidos y 35 desaparecidos. Asimismo, en Badulla se han registrado 83 muertos y 29 desaparecidos, mientras que en Kurunegala hay al menos 61 muertos y once desaparecidos.

El organismo ha apuntado además que las inundaciones han dejado 4.164 viviendas totalmente destruidas, mientras que 67.505 han sufrido daños parciales. Además, 152.000 personas han sido evacuadas a más de 1.200 centros de acogida, en el que supone el mayor desastre natural en Sri Lanka desde el terremoto y posterior tsunami de 2004, que causó cerca de 35.000 muertos en la isla.

El presidente del país, Anura Kumara Dissanayake, reconoció el martes que se trata de uno de los "desastres naturales más desafiantes de la historia del país", tras declarar el domingo el estado de emergencia pública para "garantizar la seguridad, mantener el normal funcionamiento del país y salvaguardar los suministros y servicios necesarios para la vida pública".