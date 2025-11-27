Sri Lanka.- Cerca de 40 muertos por las fuertes lluvias en Sri Lanka

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Sri Lanka han informado este jueves de que cerca de 40 personas han muerto a causa de las inundaciones y las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la isla, donde decenas de personas han resultado heridas.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC) ha indicado en un comunicado que más de una decena de personas han fallecido después de que sus casas fueran completamente sepultadas durante la noche por un corrimiento de tierra en el distrito de Badulla, en una zona montañosa del interior del país.

El resto de las víctimas mortales se han producido en otras zonas. En total, se estima que 400 viviendas han quedado gravemente dañadas, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de personas a refugios temporales.

Sri Lanka hace frente a las lluvias monzónicas, si bien las precipitaciones se han intensificado debido a una borrasca registrada al este de la isla. La situación ha llevado a las autoridades a suspender los exámenes de fin de curso durante al menos dos días.