Sri Lanka cierra oficinas y escuelas por mal clima, que ha causado 56 muertes

Sri Lanka cierra oficinas y escuelas por mal clima, que ha causado 56 muertes
Sri Lanka cierra oficinas y escuelas por mal clima, que ha causado 56 muertes

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Sri Lanka cerró oficinas gubernamentales y escuelas el viernes, el número de muertos por las recientes inundaciones y deslizamientos de tierra en el país aumentó a 56. Más de 600 casas también resultaron dañadas por las tormentas, según informaron las autoridades.

Sri Lanka comenzó a tener clima severo la semana pasada, y las condiciones empeoraron el jueves con fuertes lluvias que inundaron hogares, campos y caminos, y provocaron deslizamientos de tierra en todo el país.

Más de 25 personas murieron el jueves por deslaves en las regiones montañosas centrales productoras de té de Badulla y Nuwara Eliya, que se encuentran a unos 300 kilómetros (186 millas) al este de la capital, Colombo. Otras 21 personas estaban desaparecidas y 14 resultaron heridas en las áreas de Badulla y Nuwara Eliya, según el centro de gestión de desastres del gobierno.

Otras personas murieron en deslizamientos de tierra en diferentes partes del país.

A medida que las condiciones climáticas empeoraban, el gobierno anunció el cierre de todas las oficinas gubernamentales y escuelas el viernes.

Debido a las fuertes lluvias, la mayoría de los embalses y ríos se han desbordado, bloqueando caminos. Las autoridades detuvieron los trenes de pasajeros y cerraron carreteras en muchas partes del país después de que rocas, barro y árboles cayeron sobre los caminos y las vías del tren, que también se inundaron en algunas áreas.

La televisión local mostró un helicóptero de la fuerza aérea rescatando el jueves a tres personas en el techo de una casa rodeada por agua, mientras que la marina y la policía utilizaron botes para transportar a residentes.

El jueves, las imágenes también mostraron un automóvil siendo arrastrado por las aguas cerca de la ciudad oriental de Ampara, dejando a tres pasajeros muertos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

