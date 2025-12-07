Sri Lanka emite alerta por deslizamientos tras paso de mortal ciclón

Las autoridades de Sri Lanka emitieron el domingo nuevas alertas por aludes ante las fuertes lluvias en algunas partes del país, que fue azotado por un reciente ciclón que dejó al menos 618 muertos.

El Centro de Manejo de Desastres (CMD) indicó que las lluvias por la temporada de monzones han hecho que las laderas se vuelvan más inestables en las regiones montañosas del centro y noroeste del país, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos.

El aviso se dio luego de que más de 2.000.000 de personas -casi el 10% de la población- se vieran afectadas por las inundaciones y deslizamientos de la semana pasada debido al paso del ciclón Ditwah.

El domingo se desplegaron helicópteros y aviones para abastecer a las comunidades que continúan aisladas a causa de los deslizamientos de tierra en el centro del país.

El gobierno confirmó un saldo de 618 muertos, mientras que 209 personas siguen en paradero desconocido.

El temporal dañó más de 75.000 viviendas, de las cuales 5.000 resultaron completamente destruidas.

En total, más de 1.700 personas murieron a causa de las devastadoras inundaciones que se produjeron la semana pasada en Sri Lanka, Indonesia, Tailandia y Malasia.

