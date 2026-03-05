Sri Lanka evacúa a tripulantes de un segundo barco iraní

Sri Lanka evacuó el jueves a 208 tripulantes de un buque de la marina de Irán cerca de sus costas, informó su presidente, un día después de que un submarino estadounidense hundiera una fragata iraní, causando la muerte de decenas de marineros.

Anura Kumara Dissanayake señaló que la marina esrilanquesa tomará el control del navío y lo trasladará al puerto nororiental de Trincomalee para resguardarlo ante posibles ataques.

"No estamos tomando partido en este conflicto, pero, manteniendo nuestra neutralidad, estamos actuando para salvar vidas", dijo el mandatario en una declaración televisada.

"Nadie debería morir en una guerra como esta. Cada vida es igualmente valiosa", agregó.

La marina de Sri Lanka colocará a su propio personal a bordo del IRIS Bushehr, que había informado de una avería en uno de sus motores, mientras que la tripulación iraní será llevada a tierra por su seguridad.

El IRIS Dena, la fragata atacada el miércoles, regresaba de una serie de ejercicios con la marina india cuando fue torpedeada por un submarino estadounidense frente a Sri Lanka.

Irán aseguró que a bordo viajaban 130 marinos, aunque el miércoles el ministro de Exteriores de Sri Lanka dijo que había 180 a bordo cuando la señal de socorro de la fragata fue detectada al amanecer frente a la costa sur del país.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de haber cometido una "atrocidad" al hundir el buque y advirtió que Washington "lamentará amargamente" el precedente sentado.