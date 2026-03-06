Sri Lanka toma control de barco iraní frente a su costa tras hundimiento de buque a manos de EEUU

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Sri Lanka comenzó a trasladar a tierra el viernes a más de 200 marineros de un buque iraní que solicitó asistencia mientras estaba anclado fuera de las aguas del país, mientras aumentan las tensiones en el océano Índico después de que un submarino de Estados Unidos hundió una embarcación de guerra de Irán a principios de semana.

El portavoz de la Marina de Sri Lanka, el comandante Buddhika Sampath, señaló que los marineros del IRIS Bushehr estaban siendo llevados al puerto de Colombo y que, más adelante, se trasladará el barco a un puerto oriental de la isla.

“El desembarco está en curso”, afirmó Sampath, que agregó que, tras los exámenes médicos y los trámites migratorios, los marinos serán llevados a la base naval de Welisara, a unos 20 kilómetros (12 millas) al norte de la capital.

La decisión del gobierno de Sri Lanka de tomar control de la embarcación se produjo después de que Estados Unidos hundiera el buque de guerra iraní IRIS Dena frente a la costa del país el miércoles. El ataque fue uno de los pocos casos desde la Segunda Guerra Mundial en que un submarino hundió un buque de guerra de superficie, y subrayó el alcance cada vez mayor de la campaña militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Dena había participado en unas maniobras navales organizadas por India antes de dirigirse a aguas internacionales para regresar a su base. El Ministerio de Defensa indio explicó que en los ejercicios estuvieron presentes al menos 74 países, incluida la Marina de Estados Unidos, que realizó labores de reconocimiento aéreo y patrullaje marítimo.

La Marina india señaló el jueves que lanzó una operación de búsqueda y rescate tras recibir una señal de socorro del Dena, y movilizó dos aeronaves y un buque escuela de vela. Para cuando activó su respuesta, la Armada de Sri Lanka ya había iniciado sus propios esfuerzos de rescate, apuntó.

Las autoridades srilanquesas rescataron a 32 marineros y recuperaron 87 cadáveres.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, manifestó que a bordo del Dena iban “casi 130” tripulantes. Normalmente, un buque de guerra de esa clase tiene 140 tripulantes.

Araghchi calificó el hundimiento como una “atrocidad en el mar” y sostuvo que Estados Unidos “lamentará amargamente” el ataque.

Sri Lanka dice que actuó conforme al derecho internacional

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, manifestó a última hora del jueves que las autoridades decidieron asumir el control del IRIS Bushehr tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes y con el capitán de la embarcación, luego de que uno de sus motores fallara.

“Tenemos que entender que esta no es una situación normal. Es una solicitud de un barco que pertenece a una de las partes para entrar en nuestro puerto. Tenemos que considerarlo teniendo en cuenta los tratados y convenciones internacionales”, dijo Dissanayake a reporteros el jueves por la noche.

En un mensaje el viernes en la plataforma X, el mandatario apuntó que “Ningún civil debería morir en las guerras. Nuestro enfoque es que cada vida es tan valiosa como la nuestra”.

En informes previos de medios iraníes, el IRIS Bushehr había sido descrito como un buque logístico de la Armada equipado con una plataforma para helicópteros.

Dissanayake dijo que algunos de los tripulantes se quedarán a bordo para ayudar a la Marina de Sri Lanka a conducir el barco hasta Trincomalee, en la costa noreste de la isla, a unos 265 kilómetros (165 millas) de Colombo. Los demás serán alojados en una base naval, precisó añadiendo que Sri Lanka se guia por la neutralidad mientras trata de defender los principios humanitarios.

“Hemos seguido una postura muy clara. No estaremos sesgados a favor de ningún Estado ni seremos sumisos ante ningún Estado”, añadió.

El episodio subraya el avance del conflicto en torno a Irán más allá de Oriente Medio y su extensión al océano Índico, y coloca a Sri Lanka —que tiene una ubicación estratégica— en una posición delicada mientras intenta equilibrar las obligaciones humanitarias, el derecho marítimo internacional y su histórica política de no alineamiento.

___

Saaliq informó desde Nueva Delhi, India.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.