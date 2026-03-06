Sri Lanka toma control de buque de guerra iraní por temor a un ataque de EEUU

Sri Lanka tomó el control este viernes del buque de guerra iraní cuya tripulación evacuó la víspera, dos días después de que Estados Unidos hundiera con torpedos otra fragata de la república islámica.

Un alto funcionario del gobierno de la isla indicó el viernes que los 204 marineros del barco IRIS Bushehr fueron trasladados a tres buques de la Armada esrilanquesa y que ahora están alojados en un campamento militar cerca de Colombo, la capital.

"Nuestro ejército ha tomado el control del barco, que será trasladado a Trincomalee", un puerto situado en el noreste del país, dijo a la AFP.

Cuatro iraníes permanecieron a bordo para ayudar a los marineros de Sri Lanka, precisó el funcionario.

El presidente esrilanqués, Anura Kumara Dissanayake, autorizó al buque iraní a entrar en las aguas territoriales de la isla después de que este informara de una avería en uno de sus dos motores.

Dissanayake explicó que tomó esta decisión para salvar vidas, ya que los marineros que se encontraban a bordo temían que su barco fuera atacado, como fue el caso el miércoles de la fragata iraní IRIS Dena, torpeadeada por el ejército estadounidense.

La Armada de Sri Lanka ha recuperado 84 cadáveres de marineros de ese buque iraní, pero continúan las labores de búsqueda para encontrar a 64 tripulantes que siguen desaparecidos.

Treinta y dos personas fueron rescatadas.

Los dos buques de guerra iraníes habían participado en un ejercicio militar en el puerto de Visakhapatnam, en India.

Washington anunció el miércoles que había torpedeado el IRIS Dena y que era "la primera vez desde 1945" que un submarino de ataque estadounidense hundía un "buque de combate enemigo".

Ese ataque militar fue el primero de Washington fuera de Oriente Medio desde que se desató una guerra regional por su ofensiva junto a Israel contra Irán.