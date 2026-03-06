Sri lanka traslada a 208 tripulantes iraníes rescatados a un campamento naval, según fuentes

Por Uditha Jayasinghe

GALLE, Sri Lanka, 6 mar (Reuters) -

Las autoridades de Sri Lanka anunciaron el viernes que estaban escoltando a un segundo buque de guerra ‌iraní hasta el puerto y trasladando ‌a ⁠208 miembros de su tripulación a un campamento, dos días después de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní en la misma zona.

El presidente Anura Kumara ​Dissanayake dijo ⁠que su insular tenía ⁠la "responsabilidad humanitaria" de acoger a la tripulación, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán se ​recrudecía, causando estragos en los mercados globales y perturbando el comercio y los viajes.

La Armada de ‌Sri Lanka identificó el segundo barco iraní como el buque auxiliar ​naval IRIS Booshehr.

EL SEGUNDO BUQUE IRANÍ TENÍA ​PROBLEMAS EN EL MOTOR

En las imágenes compartidas por la División de Medios Presidenciales se veía a los marineros iraníes arrastrando maletas y cargando bolsas mientras desembarcaban en Sri Lanka.

Otras imágenes mostraban remolcadores y buques de la Armada de Sri Lanka acercándose al Booshehr, que, según había dicho anteriormente Dissanayake, sería trasladado al puerto de Trincomalee, en la costa este.

"Unos ​15 tripulantes siguen a bordo del barco iraní para ayudar en la navegación", dijo una fuente del Gobierno de Sri Lanka.

El barco tenía problemas con ⁠el motor, según dijeron esa fuente y otro representante del Gobierno. Ambos pidieron no ser identificados dada la delicadeza del asunto.

La tripulación fue ‌trasladada al puerto de Colombo, la capital comercial de Sri Lanka, donde se les realizó un reconocimiento médico y luego se les trasladó en grupos a un campamento de la Armada en Welisara, a unos 18 kilómetros de distancia, añadieron.

El Ministerio de Defensa se negó a hacer comentarios y no fue posible contactar con la oficina del portavoz de la Armada.

IRÁN AGRADECE A SRI LANKA

El buque Booshehr, que se había quedado varado en la ‌zona económica exclusiva de Sri Lanka, fuera de sus fronteras marítimas, llegó a la zona un día después de ⁠que el buque de guerra iraní IRIS Dena fuera hundido cuando regresaba de India tras un ejercicio ‌naval.

El Dena fue alcanzado por un torpedo lanzado desde un submarino estadounidense en el océano ⁠Índico, a unas 19 millas náuticas de la costa de Sri Lanka, ⁠lo que causó la muerte de 87 personas a bordo y amplió drásticamente el alcance de la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán agradeció a Sri Lanka su ayuda en el rescate de los supervivientes del buque de guerra.

"Ese buque (...) era ceremonial, iba sin carga y sin armamento", dijo ‌a los periodistas el viceministro de Asuntos Exteriores ​iraní, Saeed Khatibzadeh, en Nueva Delhi, donde asiste a una conferencia.

Tanto Washington como Teherán son socios comerciales clave para Sri Lanka. EEUU representa alrededor del 40% de sus exportaciones de prendas de vestir e Irán es uno de sus principales compradores de té. (Información de Uditha Jayasinghe, redacción ‌de Sakshi Dayal; edición de YP Rajesh y Andrew Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)