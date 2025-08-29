LA NACION

St. Pauli se lleva la victoria en el derbi de Hamburgo

Después de 14 años sin este volcánico derbi en la primera división alemana, el St Pauli venció 2-0 d

Después de 14 años sin este volcánico derbi en la primera división alemana, el St Pauli venció 2-0 de visita al Hamburgo este viernes, en el inicio de la segunda jornada de la Bundesliga.

El choque es uno de los de mayor rivalidad vecinal en Europa y el tradicional hermano pobre de la ciudad del norte alemán se llevó la victoria gracias a los tantos de Adam Dzwigala (minuto 19) y Andreas Hountondji (60).

Esos goles hicieron enmudecer a la hinchada local, mientras que desde el sector de los aficionados visitantes se entonaban cánticos de "Campeones de la ciudad".

El St Pauli, con 4 puntos, se pone líder de la Bundesliga, aunque a la espera del resto de partidos del fin de semana.

El Hamburgo, recién ascendido a primera después de siete años en la segunda categoría, se queda con un punto.

Históricamente, el Hamburgo ha sido el club más fuerte de su ciudad y en su palmarés tiene seis títulos de campeón de Alemania y uno de Europa.

Sin embargo, en una época reciente el St Pauli ha ido adelantándole y ese club obtuvo su ascenso a primera hace dos años, por lo que lleva ahora una temporada más que su vecino en la élite.

El sábado continuará la segunda jornada de la Bundesliga y habrá otro derbi, la visita del Bayern de Múnich a otro equipo bávaro, el Augsburgo.

El Bayern acabó líder la primera jornada tras su goleada 6-0 al Leipzig y aspira a recuperar la primera posición.

