St. Pauli sufre séptima derrota seguida en la Bundesliga al perder ante Friburgo

BERLÍN (AP) — El mediocampista japonés Yuito Suzuki marcó su primer gol en la Bundesliga para que Friburgo derrotase el domingo 2-1 a St. Pauli.

Suzuki, de 24 años y que llegó a Friburgo procedente del club danés Brøndby este verano, perforó las redes a los 40 minutos tras interceptar el intento de despeje de Nikola Vasilj, el arquero de St. Pauli, a un tiro de esquina.

Maximilian Eggestein aumentó la ventaja a los 50 y Louis Oppie del St. Pauli descontó a los 69 para los visitantes en una jugada contragolpe.

Jackson Irvine rozó el empate cerca para St. Pauli al final, pero no pudo evitar la séptima derrota consecutiva en la liga del equipo recién ascendido.

Eintracht Frankfurt recibía más tarde a Mainz; Stuttgart enfrentaba al visitante Augsburg.

El sábado, Union Berlin puso fin al inicio de temporada con 16 victorias consecutivas del Bayern Múnich con un empate 2-2. Harry Kane anotó en el tiempo de descuento para evitar que el líder de la liga alemana sufriera su primera derrota.

