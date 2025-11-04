Stability AI gana en gran parte batalla legal contra Getty Images por derechos de autor y marcas

LONDRES (AP) — La empresa de inteligencia artificial Stability AI prevaleció en gran medida contra Getty Images el martes en una batalla legal sobre propiedad intelectual en un tribunal británico.

Getty, con sede en Seattle, había acusado a Stability AI de infringir su copyright y marca registrada al extraer 12 millones de imágenes de su sitio web, sin permiso, para entrenar su popular generador de imágenes, Stable Diffusion.

El caso en el Tribunal Superior de Gran Bretaña fue uno de los primeros en una ola de demandas que involucran a la IA generativa mientras estudios de cine, autores y artistas se oponen al uso de sus obras por parte de empresas tecnológicas para entrenar chatbots de IA.

Las empresas tecnológicas han argumentado que las doctrinas legales de "uso justo" o "trato justo" en Estados Unidos y el Reino Unido les permiten entrenar sus sistemas de IA con grandes cantidades de escritos o imágenes. El fallo del martes proporciona cierta claridad, pero aún deja grandes incógnitas sobre el copyright y la IA, dijeron los expertos.

Según el fallo de la jueza, Getty ganó por poco su argumento de que Stability había infringido su marca registrada, pero perdió el resto de su caso.

Ambas partes cantaron victoria.

"Esta es una victoria significativa para los propietarios de propiedad intelectual", declaró Getty Images en un comunicado.

Las acciones de Getty cayeron un 3% antes de la apertura del mercado en Estados Unidos.

Stability, con sede en Londres, se expresó satisfecha con el fallo.

"Este fallo final resuelve en última instancia las preocupaciones sobre el copyright que eran el problema central", indicó Christian Dowell, Consejero General de Stability.

Getty había acusado a Stability de infracción de copyright tanto primaria como secundaria.

Los expertos legales dijeron que la primera involucra el acto de reproducir algo sin permiso, similar a una fábrica ilegal que produce versiones piratas de CDs o bolsos Chanel, mientras que la segunda involucra la importación de esas copias desde otro país.

En este caso, Getty señaló que el uso de su biblioteca de imágenes por parte de Stability para entrenar y desarrollar el modelo de IA de Stable Diffusion equivalía a una violación del copyright primario. Stability respondió que Reino Unido no tiene jurisdicción sobre el caso porque el entrenamiento del modelo de IA técnicamente ocurrió en otro lugar, en computadoras operadas por el gigante tecnológico estadounidense Amazon.

Durante el juicio de tres semanas en junio, Getty retiró sus acusaciones de copyright primario, en una señal de que dudaba de su éxito. Pero aún así persiguió las reclamaciones de infracción secundaria.

Incluso si el entrenamiento de IA de Stability ocurrió fuera del Reino Unido, Getty dijo que el ofrecimiento del servicio de Stable Diffusion a usuarios británicos equivalía a importar copias ilegales de sus imágenes al país.

La jueza Joanna Smith rechazó las reclamaciones de Getty, dictaminando que la IA de Stable Diffusion no infringió el copyright porque no "almacena ni reproduce ninguna Obra con Copyright (y nunca lo ha hecho)".

Getty también demandó por infracción de marca registrada porque su rótulo apareció en algunas de las imágenes generadas por el chatbot de Stability.

La jueza se puso del lado de Getty, pero agregó que el caso solo tuvo éxito parcialmente, y que sus hallazgos son "tanto históricos como extremadamente limitados en alcance".

"Aunque he encontrado casos de infracción de marca registrada, no he podido determinar que estos fueran generalizados", aseguró.

Los expertos estimaron que la decisión de Getty de retirar parte de su caso de copyright significa que el entrenamiento de IA aún está en un limbo legal.

"La decisión deja al Reino Unido sin un veredicto significativo sobre la legalidad del proceso de aprendizaje de un modelo de IA a partir de materiales con copyright", explicó Iain Connor, socio de propiedad intelectual en el bufete de abogados Michelmores.

Smith apuntó que hay "una importancia social muy real" en decidir cómo equilibrar las industrias creativas y tecnológicas. Pero agregó que el tribunal solo puede fallar sobre el caso "reducido" que quedó y no puede considerar "cuestiones que han sido abandonadas".

Una portavoz de Getty declinó decir si habrá una apelación.

Getty también está llevando a cabo una demanda por infracción de copyright en Estados Unidos contra Stability. Originalmente demandó en 2023, pero volvió a presentar el caso en un tribunal federal de San Francisco en agosto.

Las demandas de Getty son parte de una serie de casos que destacan cómo el auge de la IA generativa está generando un choque entre las empresas tecnológicas y las industrias creativas.

Las empresas de IA ahora están enfrentando más de 50 demandas por copyright, tantas que un grupo de presión de la industria tecnológica ha pedido al presidente Donald Trump ayuda para detener las batallas judiciales, diciendo que amenazan la innovación en IA.

Entre los casos, Anthropic acordó pagar US$1.500 millones para resolver una demanda colectiva de autores, mientras que un juez federal desestimó una demanda similar de 13 autores contra Meta Platforms. Warner Bros. ha demandado a Midjourney por infracción de copyright, al igual que Disney y Universal en demandas separadas, alegando que su generador de imágenes crea personajes con copyright.

El corresponsal Matt O’Brien contribuyó para esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.