Stafford elegido por primera vez All-Pro de AP; Garrett, Nacua y Smith-Njigba, elecciones unánimes

Matthew Stafford superó a Drake Maye, mientras que Myles Garrett, Puka Nacua y Jaxon Smith-Njigba fueron elecciones unánimes para el Equipo All-Pro de la NFL 2025 de The Associated Press.

Bijan Robinson fue elegido como el corredor del equipo, mientras que Christian McCaffrey obtuvo el puesto de All Purpose. Ja’Marr Chase es el tercer receptor abierto y el ala cerrada Trey McBride obtuvo 49 de 50 votos para el primer lugar.

Will Anderson Jr. y Micah Parsons se unieron a Garrett como cazamariscales. Jeffery Simmons y Zach Allen fueron seleccionados como linieros defensivos interiores.

“Eso es genial. Realmente lo necesitaba”, dijo Parsons, quien se sometió a una cirugía para reparar un ligamento cruzado anterior desgarrado y no jugará en los playoffs para los Packers. “Espero poder volver a ese mismo estado esta temporada baja”.

Stafford, de 37 años, recibió 31 votos de primer lugar frente a los 18 de Maye para obtener honores All-Pro por primera vez en su carrera de 17 años. Josh Allen obtuvo el otro voto. Stafford fue primero en la NFL con 4.707 yardas y 46 touchdowns. Su índice de pasador de 109,2 fue solo superado por Maye, quien terminó con 113,5. Maye tuvo 4.394 yardas por pase y 31 TDs.

El año pasado, Lamar Jackson fue el quarterback All-Pro del primer equipo y Allen fue el MVP de la NFL de la AP.

“Eso es increíble”, dijo Stafford al escuchar la noticia. “No lo veía venir. Jugué muchos años. Mucho respeto por este juego. Mucho respeto por los otros chicos que hacen lo que yo hago. No es algo fácil de hacer. Significa mucho”.

Stafford es el segundo jugador en ser nombrado All-Pro del primer equipo por primera vez en su 17ta temporada o más tarde, según el Elias Sports Bureau. El pateador Gary Anderson también lo logró por primera vez en su 17ta temporada, en 1998. Antes de Stafford, la espera más larga para un QB fue Fran Tarkenton, quien fue All-Pro por primera vez en su 15ma campaña, en 1975.

Los Broncos de Denver, el sembrado número uno de la AFC, tienen cuatro jugadores del primer equipo y dos del segundo. Allen, el tackle izquierdo Garrett Boles, el guardia izquierdo Quinn Meinerz y el especialista en equipos especiales Devon Key hicieron el primer equipo. El esquinero Patrick Surtain II, el actual Jugador Defensivo del Año de la NFL, y el safety Talanoa Hufanga hicieron el segundo equipo.

El esquinero de los Eagles Quinyon Mitchell y el esquinero Cooper DeJean hicieron el equipo en su segunda temporada. Derek Stingley Jr. de Houston obtuvo 41 votos para el primer lugar liderando la votación en la posición de esquinero.

El centro de los Chiefs Creed Humphrey, el guardia izquierdo de los Bears Joe Thuney y el tackle derecho de los Lions Penei Sewell junto con Meinerz fueron elegidos nuevamente.

Garrett, quien rompió el récord de capturas en una sola temporada de la NFL con 23, ha sido All-Pro cinco veces. Parsons ha sido integrante del primer equipo y una del segundo.

“Eso es una locura”, dijo Anderson sobre unirse a Garrett y Parsons. “Significa mucho. Es una gran bendición. Tengo que dar crédito a mis compañeros. No estaría aquí sin ellos”.

Kyle Hamilton de Baltimore y Kevin Byard de Chicago son los safeties. Jack Campbell de Detroit y Jordyn Brooks de Miami son los linebackers.

El fullback de San Francisco Kyle Juszczyk completa la ofensiva.

Dieciocho jugadores son novatos en el equipo, incluidos cinco en equipos especiales.

Key, el pateador de los Vikings Will Reichard, el pateador de despeje de los Ravens Jordan Stout, el retornador de patadas de los Bills Ray Davis y el novato retornador de despejes de los Titans Chimere Dike son los novatos. El center de los Jaguars Ross Matiscik lo logró por segunda vez.

Dike es el cuarto novato desde 2020 en formar parte del equipo.

“Eso es increíble”, dijo Dike. “Todos quieren ser All-Pro algún día y ese es uno de los objetivos que me propuse al comienzo de la temporada para mi carrera y poder lograrlo en mi primer año, estoy agradecido de que el entrenador de equipos especiales (John Fassel) y mis compañeros creyeran en mí".

Este fue el cuarto año del nuevo sistema de votación de la AP. Los votantes eligieron un primer equipo y un segundo equipo. Los votos para el primer equipo valen tres puntos, los votos para el segundo equipo valen uno.

Los votos fueron tabulados por la firma contable de Lutz y Carr.

___

El escritor de fútbol profesional de la AP Josh Dubow contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes