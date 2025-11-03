Stafford lanza dos de sus cuatro pases de TD a Davante Adams en triunfo de Rams 34-10 sobre Saints

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Matthew Stafford lanzó para 281 yardas y conectó con Davante Adams en dos de sus cuatro pases de anotación en la victoria de los Rams de Los Ángeles por 34-10 sobre los alicaídos Saints de Nueva Orleans.

Puka Nacua tuvo siete recepciones para 95 yardas y un touchdown en su regreso de una lesión de tobillo, y el receptor estrella volvió a la banca de los Rams después de salir brevemente con una lesión en el pecho en la segunda mitad.

El ala cerrada Tyler Higbee también tuvo una recepción de anotación y Kyren Williams corrió para 114 yardas y otro touchdown para los Rams (6-2), quienes regresaron de su semana de descanso con 438 yardas en su tercera victoria consecutiva.

Los Ángeles también tuvo otro fuerte esfuerzo defensivo, permitiendo solo 224 yardas. Los últimos tres oponentes de los Rams se han combinado solo para 20 puntos.

Tyler Shough pasó para 176 yardas en su primer inicio en la NFL para los Saints (1-8), quienes están en su segunda racha de cuatro derrotas consecutivas de la temporada. La selección de segunda ronda de Louisville completó 15 de 24 pases y lanzó su primer pase de touchdown en su carrera a Juwan Johnson siete segundos antes del medio tiempo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes