Stakusic elimina a Ostapenko y completa cuartos de final del WTA de Guadalajara

La canadiense Marina Stakusic se convirtió en la última tenista clasificada a los cuartos de final del torneo WTA de Guadalajara al vencer este viernes a la letona Jelena Ostapenko en tres sets con parciales de 6-4, 6-7 (6/8) y 6-2.

En un partido de dominios alternados, Stakusic, número 155 del mundo, derrotó a Ostapenko, 24 en el ranking mundial y tercera sembrada, en dos horas y 33 minutos.

El tercer set, cuando Stakusic tenía ventaja de 3-0, fue interrumpido para que Ostapenko recibiera atención médica con un monitoreo de presión arterial y oxigenación.

"En el segundo set empecé a sentirme muy nerviosa, no tuve mis mejores tiros, pero empecé a decirme que no pasaba nada si seguía peleando. Fue una montaña rusa de emociones y estoy contenta de haber mantenido mi enfoque para sacar el tercer set", comentó la canadiense al final del partido.

Este encuentro, previsto inicialmente para cerrar la segunda ronda la noche del jueves, fue postergado para el viernes por la lluvia que interrumpió y alargó la definición de los partidos de la jornada.

Este mismo viernes Stakusic enfrentará a la colombiana Emiliana Arango, número 86 del escalafón de la WTA, en el tercer partido de los cuartos de final, que a la vez será el penúltimo del día.

Los cuartos se ponían en marcha más tarde con el duelo entre la francesa Elsa Jacquemot y la alemana Tatjana Maria.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del viernes

- Segunda ronda

Marina Stakusic (CAN) derrotó a Jelena Ostapenko (LAT/N.3) 6-4, 6-7 (6/8), 6-2

