Standard General mantiene conversaciones para invertir en Warner Bros Discovery, según el FT
18 dic (Reuters) -
Soo Kim, fundador del fondo de inversión neoyorquino Standard General, ha mantenido conversaciones sobre la posibilidad de comprar o invertir en las cadenas de televisión de Warner Bros Discovery, informó el jueves el Financial Times.
Standard General ha sido contactado por al menos un importante accionista de Warner Bros Discovery para adquirir la totalidad o parte de sus activos de televisión por cable, incluido CNN, dijo el FT, citando a personas informadas sobre el asunto.
El accionista que se puso en contacto con Kim no pudo ser identificado inmediatamente, dijo el periódico.
Reuters no pudo verificar esta información. Standard General y Warner Bros Discovery no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios fuera del horario laboral habitual. Warner Bros recibió ofertas del gigante del "streaming" Netflix y de Paramount Skydance en acuerdos separados con términos muy diferentes. La compañía aceptó la oferta de Netflix a principios de este mes y su consejo rechazó la oferta hostil de US$108.400 millones de Paramount Skydance el miércoles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha dicho anteriormente que la cadena de noticias CNN debería venderse como parte de un acuerdo por su empresa matriz Warner Bros Discovery, o por separado. (Información de Gursimran Kaur en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)