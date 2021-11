Staples Center pasará a ser Crypto.com Arena en Navidad

Los ángeles (ap) — el staples center cambiará de nombre. a partir del día de navidad, pasará a llamarse crypto.com arena.

El estadio del centro de Los Ángeles donde los Lakers y los Clippers de la NBA, los Kings de la NHL y los Sparks de la WNBA, juegan como locales, cambiará de nombre tras 22 años en funcionamiento, anunció el propietario del recinto, AEG, el martes en la noche.

Crypto.com pagará 700 millones de dólares en 20 años para rebautizar el edificio, dijo a The Associated Press una persona conocedora de la situación que habló bajo condición de anonimato porque las partes no habían anunciado aún los términos del que se cree será el acuerdo de este tipo más caro en la historia del deporte.

La cancha, con capacidad para 20.000 espectadores, se llama Staples Center desde su inauguración en 1999 y los derechos sobre el nombre estaban en posesión de la empresa estadounidense de material de oficina bajo un contrato de 20 años. Estrenará el nuevo cuando los Lakers reciban a los Nets de Brooklyn en el juego de la NBA por el día de Navidad.

Crypto.com es una plataforma de criptomonedas y cambio de divisas con sede en Singapur. Fundada en 2016, Crypto.com realizó una fuerte inversión en el panorama deportivo global en el último año. La compañía cerró vistosos acuerdos de patrocinio con la Fórmula Uno, la UFC, la Serie A italiana, el Paris St-Germain y los Canadiens de Montreal de la NHL, además de estar presente en la camiseta de los 76ers de Filadelfia.

AEG, el conglomerado deportivo y de entretenimiento que tiene una participación mayoritaria en los Kings y estaba presenten en el accionariado de los Lakers hasta el verano pasado, levantó un estadio que enseguida se convirtió en una conocida sede para eventos importantes en la segunda área metropolitana más grande de Estados Unidos.

Además de los partidos de los equipos que juegan allí como locales, la arena ha albergado 19 ceremonias de los Premios Grammy, tres Juegos de las Estrellas de la NBA y dos de la NHL, además de incontables conciertos y actuaciones de alto perfil e importantes actos públicos como los funerales por Michael Jackson, Nipsey Hussle y Kobe Bryant.