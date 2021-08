Star+, de disney, llega a latinoamérica con propuesta de entretenimiento y deportes para adultos

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 30 ago (Reuters) - Star+, el nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, llegará el martes al público latinoamericano como una plataforma complementaria a Disney+, con contenido de entretenimiento general y deportes dirigido a los adultos.

A diferencia de otras regiones, Star+ será un servicio independiente a Disney+ en América Latina y ofrecerá todo el contenido de ESPN, además de series como "This Is Us" y "The Walking Dead", películas como "Nomadland" y "Bohemian Rhapsody", comedias animadas como "Los Simpson" y "Family Guy", además de decenas de documentales y producciones originales.

"Construimos Star+ como una marca de posicionamiento más adulto y para los fanáticos del deporte, con todo el contenido de entretenimiento general y el contenido de ESPN", dijo el lunes a Reuters por Zoom Natalia Scalia, SVP, Head of Direct-to-Consumer en Walt Disney América Latina.

"ESPN va a estar en Star+ en toda su extensión y eso hace que nuestra propuesta sea única. No existe hoy un servicio que tenga el nivel de propuesta y de profundidad en estos dos pilares, entretenimiento para adultos y deportes", agregó.

Star+ tiene previsto estrenar 66 nuevos contenidos desarrollados en América Latina entre 2021 y 2022, entre los que se destacan series de diversos géneros que presentarán relatos históricos, sociales y culturales de la región, como la continuación de "Bios. Vidas que marcaron la tuya", con los episodios de Titãs, Andrés Calamaro y Aterciopelados.

También presentará dramas como "Santa Evita", producida por Salma Hayek y Pepe Támez y dirigida por el colombiano Rodrigo García, basada en el libro homónimo del escritor Tomás Eloy Martínez, y biopics como la historia de Pancho Villa, uno de los jefes de la revolución mexicana.

Entre las comedias dramáticas originales, se presentarán "Terapia Alternativa", la tercera temporada de "Impuros", "El Encargado", "Planners" y "Bellas Artes".

Los temas sociales también estarán presentes en la producción "No fue mi culpa" en las versiones de México, Colombia y Brasil, que narran historias sobre femicidios inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas clases sociales, edades y lugares de origen.

"Estas 66 producciones de Star+ se suman a otras 70 de Disney+, que también están en el 'portfolio' de producción, con lo cual estamos lanzando entre 2021 y 2022 más de 130 producciones originales y exclusivas para nuestros servicios de la región (...) Nuestra expectativa también es ser una ventana de contenido de América Latina para el mundo", dijo Scalia.

Disney+, que a nivel global tiene más de 116 millones de suscriptores y presenta contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, se lanzó en América Latina en noviembre del 2020, cuando las audiencias se volcaron a los servicios de streaming durante las cuarentenas por COVID-19.

"Es una región que venía, a diferencia del resto del mundo, un poco más demorada en la llegada de estos servicios globales y podemos decir que este fue un año de mucha ebullición en ese sentido (...) Es un consumidor muy sofisticado, muy atento a la agenda de contenido", dijo Scalia.

Los espectadores podrán contratar Disney+ y Star+ de forma separada o en un combo que incluye ambos servicios, que funcionan sobre la misma base técnica. (Reporte de Lucila Sigal, Editado por Manuel Farías)

