Star Wars Jedi: Survivor ha ganado un premio Grammy en la categoría de Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, el segundo año, un galardón que se estrega por segunda vez y que rconoce la "excelencia" de las partituras originales de estos productos.

La 66 edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo, ha incluido por segundo año una categoría dedicada a los medios interactivos, que estrenó en la pasada edición. Entonces, la banda sonora compuesta por Stephanie Economou para Assassin's Creed Valhalla se alzó con este galardón.

Este año, el premio a la Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos ha reconocido el título de Electronic Arts Star Wars Jedi: Survivor, cuya música firman los compositores Stephen Barton y Gordy Haab, como han compartido desde la Recording Academy y celebrado desde EA.

Aunque finalmente no consiguieron el galardón, también estuvieron nominadas las bandas sonodas de Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy y Stray Gods: The Roleplaying Musical.

Esta categoría reconoce la "excelencia" de los álbumes y bandas sonoras compuestas "predominantemente de partituras originales y creadas específicamente para, o como complemento de, un videojuego actual u otro medio interactivo lanzado dentro del período de calificación", como como detalló la Recording Academy en el anuncio de su inclusión.