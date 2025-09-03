Starbucks implementa la IA para el recuento de inventario

Por Waylon Cunningham

3 sep - Starbucks va a implementar un nuevo sistema de recuento de inventario que utiliza tecnología de inteligencia artificial en sus más de 11.000 tiendas propias de Norteamérica a fines de septiembre, según anunció el miércoles la cadena mundial de cafeterías.

El sistema permite a los trabajadores escanear las estanterías con una tableta portátil equipada con un programa informático que cuenta automáticamente los productos y señala los que están escasos.

La directora de Tecnología de Starbucks, Deb Hall Lefevre, dijo en un comunicado que el sistema permite una reposición más rápida y una disponibilidad más constante de artículos en la tienda, como espuma fría, leche de avena y llovizna de caramelo.

"Los clientes pueden disfrutar de las bebidas a su manera, siempre, y los socios (trabajadores) pasan menos tiempo en la trastienda y más elaborando y conectando", escribió.

Lefevre afirmó que la tecnología ya se ha implantado en miles de tiendas, donde ha hecho que los inventarios se cuenten con una frecuencia ocho veces mayor.

La tecnología la proporciona NomadGo, que ha prestado servicios similares de recuento de inventarios a otras cadenas, como un franquiciado de Taco Bell y KFC, según su sitio web. (Reportaje de Waylon Cunningham; Editado en español por Juana Casas)