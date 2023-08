Starfield, Call of Duty: Modern Warfare 3, Alan Wake 2 y Lords of the Fallen han acaparado el escenario de 'Opening Night Live', el evento que precede a la apertura de la feria de videojuegos Gamescom, y en cuyo marco Bungie tamibén ha presentado las novedades que tiene preparadas para Destiny 2.

La conferencia 'Opening Night Live', presentada por Geoff Keighley en el marco de la Gamescom de Colonia (Alemania), ha acogido las √ļltimas novedades en el sector de los videojuegos, desde anuncios hasta actualizaciones y trailers.

Xbox ha aprovechado la oportunidad para mostrar un tráiler de acción real de la odisea espacial Starfield con 'Rocket Man', de Elton John de fondo. Este videojuego llegará el 6 de septiembre a Xbox Series X/S y Windows, aunque habrá un acceso anticipado desde día 1.

Tambi√©n ha compartido un primer tr√°iler de Ara: History Untold, en el que se muestra la jugabilidad de este t√≠tulo de estrategia de corte hist√≥rico, que abarca distintas culturas y eras. Tras ser anunciado en 2022, llegar√° el pr√≥ximo a√Īo a PC.

Siguiendo con la estrategia, Age of Empires IV: Anniversary Edition ya est√° disponible para Xbox Series X/S y Xbox One para su compra o con Xbox Game Pass. El juego ofrece cuatro campa√Īas, 35 misiones y 500 a√Īos de historia, y permite al jugador elegir entre diez civilizaciones en esta experiencia adaptada a la consola de Microsoft y con modo multijugador.

El trailer de Call of Duty: Modern Warfare 3 (10 de noviembre) ha permitido ver la jugabilidad del modo campa√Īa con el primer nivel, Operaci√≥n 627. Mientras que Ubisoft ha centrado sus novedades sobre Assassin's Creed Mirage (5 de octubre) en la ciudad de Bagdad, en la que se desarrolla el juego.

El director creativo de Remedy Entertainment, Sam Lake, ha subido al escenario con Geoff Keighley para hablar del protagonista de Alan Wake 2 (17 de octubre). Este personaje lucha por escapar del lugar oscuro. Seg√ļn Lake, este lugar oscuro es una "realidad de sue√Īo" que surje de la propia mente de Alan, que bebe de su experiencia en Nueva York y como escritor de novela polic√≠aca ambientada en dicha ciudad.

Blizzard, por su parte, ha anunciado la segunda temporada de Diablo 4: Season of Blood (temporada de sangre), que llegar√° el 17 de octubre e introducir√° una nueva cazadora de vampiros, Erys, nuevas misiones, poderes y jefes finales.

El juego de lucha Mortal Kombat 1 (19 de septiembre) ha anunciado la llegada de la emperatriz Sindel y el General Shao al plantel de luchadores. Bandai Namco ha compartido que Little Nightmares III llegar√° el pr√≥ximo a√Īo y CD Projekt Red ha ampliado lo que llegar√° el 26 de septiembre con la expansi√≥n Phantom Liberty de Cyberpunk 2077: la nueva localizaci√≥n Dogtown y su mercado negro, nuevas misiones en un modo historia, nuevas mejoras, veh√≠culos y elementos. Lo acompa√Īar√° la Actualizaci√≥n 2.0 del juego principal.

El juego de acción y rol de fantasía oscura Lords of the Fallen (13 de octubre) ha mostrado su jugabilidad en un trailer en el que también se ha podido apreciar la ambientación y los monstruos.

Destiny 2: expansión y episodios

Fuera del 'Opening Night Live', Bungie ha compartido las novedades de Destiny 2, que recibirá la expansión 'La forma final' el 27 de febrero de 2024, en la que los guardianes se enfrentarán a la destrucción que representa su adversario definitivo: el Testigo.

La expansi√≥n introduce la campa√Īa 'Dentro del Viajero', en la que los guardianes explorar√°n un destino nuevo, el D√©bil Coraz√≥n, ubicado dentro del Viajero, que fue formado por el Testigo y que recordar√° a ocasi√≥n la historia de la saga Luz y Oscuridad.

La expansión también ofrecerá nuevas posibilidades ofensivas para jugar en equipo y nuevas herramientas con las que combatir a un nuevo tipo de enemigos, los subyugadores, que pueden emplear la estasis y la atadura contra los guardianes.

Bungie tambi√©n ha comentado el formato basado en episodios de Destiny 2, que implementar√° en marzo del pr√≥ximo a√Īo y que sustituir√°n al modelo actual basado en temporadas. Habr√° tres episodios en 2024: (Ecos, Resurgimiento y Herej√≠a), que representar√°n una historia independiente contada en tres actos en la que se explorar√°n las consecuencias de los sucesos que marcan el fin de la saga Luz y Oscuridad.