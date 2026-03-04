Starmer afirma que está en marcha la "relación especial" con EEUU pese a críticas de Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, defendió el miércoles su postura en la guerra contra Irán, después de que el presidente Donald Trump criticara su negativa inicial a permitir que los estadounidenses usaran sus bases aéreas.

"Aviones estadounidenses están operando desde bases británicas. Eso es la relación especial en acción", dijo Starmer en el Parlamento.

"Aviones británicos están derribando drones y misiles para proteger vidas estadounidenses en Medio Oriente desde nuestras bases conjuntas", añadió.

Starmer insistió en que todo ello es una muestra "de la relación especial en acción, compartiendo inteligencia todos los días para mantener a nuestra gente segura".

"Aferrarse a las últimas palabras del presidente Trump no es la relación especial", añadió.

Trump señaló el martes que la relación histórica entre Estados Unidos y Reino Unido "ya no es lo que era".

El presidente estadounidense insistió horas después en sus críticas. "No estamos tratando con Winston Churchill", señaló.

"El Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo", dijo también Trump, mientras estaba sentado junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

"No estoy contento con el Reino Unido. Nos ha tomado tres, cuatro días averiguar dónde podemos aterrizar", añadió.

Starmer provocó la ira de Trump al negarse inicialmente a intervenir más activamente en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Posteriormente aceptó una solicitud de Estados Unidos para usar dos bases militares británicas con un "propósito defensivo específico y limitado".

La llamada relación especial entre los aliados de la Segunda Guerra Mundial se basa principalmente en la cooperación en defensa de larga data y el intercambio de inteligencia.

Pero cualquier acción militar en Medio Oriente es políticamente peligrosa en el Reino Unido tras el criticado y contestado apoyo de Tony Blair, entonces primer ministro laborista, a la invasión liderada por Estados Unidos en Irak en 2003.