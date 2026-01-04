Starmer afirma que "no derramará lágrimas" por la caída de Maduro

Por David Milliken

LONDRES, 3 ene (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que no le entristece que Nicolás Maduro ya no sea presidente de Venezuela tras la incursión militar de Estados Unidos a Venezuela, pero afirmó que desea que esto conduzca a un gobierno más democrático.

"Reino Unido ha apoyado durante mucho tiempo una transición de poder en Venezuela. Considerábamos a Maduro como un presidente ilegítimo y no derramaremos lágrimas por el fin de su régimen", dijo Starmer en un comunicado oficial.

Anteriormente indicó que Reino Unido, históricamente uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, no jugó ningún papel en la operación militar y que quería hablar con el presidente Donald Trump para entender mejor la situación.

No está claro cómo planea Trump supervisar a Venezuela. A pesar de una dramática operación nocturna que dejó sin electricidad a parte de Caracas y en la que se capturó a Maduro, las fuerzas estadounidenses no tienen control sobre el país en sí, y el Gobierno actual parece seguir al mando.

"El Gobierno de Reino Unido discutirá la evolución de la situación con sus homólogos estadounidenses en los próximos días mientras buscamos una transición segura y pacífica a un gobierno legítimo que refleje la voluntad del pueblo venezolano", dijo Starmer en su última declaración.

En una declaración anterior a las emisoras y una entrevista posterior a la BBC, Starmer -un exabogado de derechos humanos- destacó la importancia del derecho internacional, pero no precisó si cree que las acciones de Trump lo estén violando.

"Siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional", comentó a las emisoras.

Starmer ha tratado de mantener buenas relaciones con Trump y ha adoptado un enfoque menos crítico públicamente que la mayoría de los líderes europeos.

(Editado en español por Javier Leira y Carlos Serrano)