Starmer anunciará el domingo decisión de Reino Unido sobre el reconocimiento de un Estado palestino
El primer ministro británico Keir Starmer anunciará el domingo su decisión sobre el reconocimiento p
El primer ministro británico Keir Starmer anunciará el domingo su decisión sobre el reconocimiento por parte del Reino Unido de un Estado palestino, indicó el viceprimer ministro David Lammy en la BBC.
Starmer había anunciado en julio que su país reconocería al Estado palestino, salvo que Israel asumiera una serie de compromisos, incluido un alto al fuego en Gaza.
"El primer ministro anunciará su decisión más tarde en el día, analizando si esas condiciones se han cumplido", declaró David Lammy en la BBC, cuando una gran parte de los medios británicos informan que Reino Unido se pronunciará por un reconocimiento completo.
