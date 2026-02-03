Starmer califica de "vergonzoso" el presunto traspaso de información confidencial a Epstein

LONDRES, 3 feb (Reuters) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el ⁠martes a sus ⁠ministros que la supuesta filtración de información confidencial del Gobierno por parte del exembajador ⁠de ‌Reino Unido ​en Estados Unidos, Peter Mandelson, al fallecido delincuente sexual ​Jeffrey Epstein era "vergonzosa".

Al presidir una reunión ‌de su grupo de ministros, ‌Starmer reiteró que Mandelson ​ya no debería formar parte de la cámara alta del Parlamento británico y que el Gobierno cooperaría con la policía en cualquier investigación que llevara a cabo.

"El primer ministro dijo que estaba consternado por la información ⁠que había salido a la luz durante el fin ​de semana en los archivos de Epstein. Afirmó que la supuesta filtración de correos electrónicos sobre asuntos gubernamentales altamente sensibles era vergonzosa, y añadió que no le tranquilizaba que aún no se hubiera revelado ⁠toda la información", dijo el portavoz de Starmer a los ​periodistas.

"Una revisión inicial de los documentos publicados en relación con Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de los ‍Estados Unidos ha revelado que contienen información sensible para el mercado en torno a la crisis financiera de 2008 y las actividades oficiales posteriores para estabilizar la economía", ​dijo el portavoz, y agregó que parecía que las salvaguardias se habían "comprometido". (Información de Alistair Smout; redacción de Elizabeth Piper; edición de ‍Sarah Young; editado en español por Patrycja Dobrowolska)