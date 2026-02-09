Starmer, "centrado en su trabajo”, descarta una dimisión, según su portavoz

El primer ministro británico, Keir Starmer, bajo presión tras la dimisión de su jefe de gabinete y de su director de comunicación, por los vínculos de su exembajador en Estados Unidos con Jeffrey Epstein, no contempla abandonar el cargo y está "centrado en su trabajo", indicó el lunes su portavoz.

Ante la pregunta de si Starmer podría dimitir este lunes, el portavoz respondió negativamente, añadiendo que el primer ministro "está ocupándose de la labor de implementar cambios en todo el país".

El líder laborista tiene previsto dirigirse al final del día a los diputados de su partido, cuando algunos de ellos se han sumado a los llamamientos de la oposición conservadora para que dimita.