Starmer condena la "errónea" amenaza arancelaria de Trump y la idea de una guerra comercial

LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó el lunes que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a los aliados por Groenlandia es "completamente errónea" y que una guerra comercial no interesa a nadie.

Trump dijo el sábado que fijaría un impuesto de importación del 10% a partir de febrero sobre los productos de ocho naciones europeas, incluido el Reino Unido, debido a su oposición al control estadounidense de Groenlandia, estableciendo una prueba potencialmente peligrosa para las relaciones de Estados Unidos con Europa. Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

El presidente indicó que los aranceles eran una represalia por el despliegue la semana pasada de una cantidad simbólica de tropas de los países europeos en Groenlandia, que según ha dicho es esencial para el sistema de defensa antimisiles "Cúpula Dorada" estadounidense. También ha argumentado que Rusia y China podrían intentar apoderarse de la isla.

Starmer expresó que Reino Unido apoya el "derecho fundamental" de Groenlandia y Dinamarca a decidir el futuro de la isla ártica.

Starmer, quien ha trabajado para forjar una relación sólida con Trump, manifestó que la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos es vital y "estamos decididos a mantener esa relación fuerte, constructiva y enfocada en resultados". Sin embargo, señaló que eso no significa fingir que no existen diferencias.

En una conferencia de prensa en Londres, comentó que "ser pragmático no significa ser pasivo y la asociación no implica abandonar principios". Pero buscando calmar la agitación, Starmer dijo que Reino Unido trabajará con aliados en Europa, la OTAN y Estados Unidos y "mantendrá el diálogo abierto".

Indicó que Londres no planea considerar aranceles de represalia. "No hemos llegado a ese punto. Mi enfoque está en asegurarme de que no lleguemos a ese punto", dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.