Starmer copresidirá reunión de “coalición de voluntarios” para analizar “próximos pasos” en Ucrania

Starmer copresidirá reunión de "coalición de voluntarios" para analizar "próximos pasos" en UcraniaEfrem Lukatsky - AP

El primer ministro británico, Keir Starmer, copreside este martes una reunión virtual de la "coalición de voluntarios" tras las conversaciones del lunes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el dirigente ucraniano Volodimir Zelenski, informó un portavoz del gobierno laborista a AFP.

"El primer ministro copresidirá esta mañana una reunión virtual de la Coalición de Voluntarios para informar a los líderes sobre los resultados de las conversaciones en Washington y debatir los próximos pasos", indicó el portavoz.

Tras la reunión del lunes entre Trump y Zelenski, a la que se unieron varios líderes europeos, entre ellos Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, se abrió la posibilidad de una próxima cumbre entre Zelenski y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Las esperanzas de un avance en las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania aumentaron después de que Trump dijera que había hablado por teléfono con Putin, con quien se reunió en Alaska la semana pasada.

De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia invadió Ucrania hace casi tres años y medio.

