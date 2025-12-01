Starmer defenderá el presupuesto británico y expondrá sus futuros planes de reforma

LONDRES, 1 dic (Reuters) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, defenderá el lunes la gestión del presupuesto después de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, fuera acusada de engañar a la opinión pública, mientras intenta trasladar la atención a los nuevos esfuerzos para reformar el bienestar social y la regulación.

En un discurso que pronunciará en Londres, Starmer explicará cómo las políticas anunciadas la semana pasada situarán al país en la senda económica correcta, y esbozará la ambición de su Gobierno de sacar a más jóvenes del sistema de bienestar social para que se incorporen al mundo laboral.

Reeves aprovechó su presupuesto para aumentar los impuestos en 26.000 millones de libras (US$34.000 millones). La preparación del acto del 26 de noviembre había estado dominada por los rumores de que necesitaba llenar un agujero negro fiscal, pero el pronosticador oficial publicó la semana pasada una carta que mostraba que las finanzas públicas estaban en mejor forma de lo esperado.

Reeves ha negado haber engañado a la opinión pública, afirmando que quería crear un mayor colchón fiscal para proteger a la economía de futuras crisis, lo que significaba que tenía que aumentar los impuestos.

Starmer explicará cómo pretende racionalizar la regulación y abordar el sistema de bienestar social, después de que una rebelión entre los legisladores obligara al Gobierno a dar marcha atrás en un intento anterior de reformarlo.

En el periódico The Guardian, Starmer afirmó que el presupuesto había creado un entorno económico más estable, con una reducción del coste del endeudamiento, lo que consideró vital para proteger y mejorar los servicios públicos.

En el discurso, Starmer también expondrá sus planes para reformar el beneficio social, afirmando que está atrapando a la gente en la pobreza y fuera del mercado laboral: "Debemos (...) reformar el propio de bienestar, eso es lo que exige la renovación."

A pesar de haber ganado unas elecciones históricas el año pasado, Starmer está sometido a la presión de sus propios legisladores para que recupere la iniciativa tras un primer año difícil en el cargo, marcado por los cambios de rumbo en políticas clave y la continua angustia por las finanzas públicas.

El Partido Laborista de Starmer, de va por detrás del derechista Reform UK en las encuestas de opinión. Reform ha acusado a Reeves de mentir a la opinión pública, lo que ella ha negado, y ha pedido al asesor independiente de ética que abra una investigación sobre si ha incumplido el código ministerial. El Partido Conservador, en la oposición, también ha acusado a Reeves de mentir a la opinión pública.

Las próximas elecciones nacionales se celebrarán como muy tarde a mediados de 2029.

(1 $ = 0,7555 libras) (Información de Andy Bruce y Kate Holton; edición de Elizabeth Piper, Gareth Jones y Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)