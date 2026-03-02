Starmer defiende decisión de no tomar parte en ataques contra Irán tras las críticas de Trump

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, defendió el lunes en el Parlamento su decisión de mantener a Reino Unido fuera de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras las críticas del presidente Donald Trump

"El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional de Reino Unido", dijo Starmer en la Cámara de los Comunes

Trump había declarado el lunes en una entrevista al diario The Daily Telegraph británico sentirse "muy decepcionado" con la negativa inicial de Starmer a permitir que Washington utilizara bases militares británicas en su guerra contra Irán, lanzada el sábado

Después de negarse inicialmente a tener algún papel en los ataques, Starmer anunció el domingo que había aceptado la solicitud estadounidense de usar bases militares británicas para un "propósito defensivo específico y limitado"

Downing Street indicó que el primer ministro tomó la decisión después de que Irán lanzara misiles durante el fin de semana que pusieron "en riesgo" los intereses y personas británicas

"Tengo claro que cualquier acción de Reino Unido debe siempre tener una base legal", afirmó Starmer a los parlamentarios

En opinión de Starmer, cualquier acción "debe contar siempre con un plan viable y bien pensado, y debe ir en nuestro interés nacional"

Una base aérea británica en Chipre fue alcanzada el domingo por un dron iraní, al tiempo que dos fueron interceptados sin alcanzar su objetivo, anunció el lunes el gobierno de Reino Unido

El primer ministro puntualizó en el Parlamento que las bases militares británicas en Chipre "no están siendo utilizadas por bombarderos estadounidenses"

Starmer explicó que el ataque "no fue en respuesta a ninguna decisión que hayamos tomado", agregando que "fue lanzado antes de nuestro anuncio"

El domingo, Reino Unido dio su autorización para que Estados Unidos utilice sus bases para llevar a cabo ataques "defensivos" destinados a destruir misiles iraníes

"Reino Unido no está en guerra", afirmó el lunes, pese a todo, el secretario de Estado británico encargado de Oriente Medio, Hamish Falconer, a la BBC

Donald Trump reprochó a Starmer que había tardado "demasiado" en autorizar a los estadounidenses a utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, este lunes en una entrevista al diario The Daily Telegraph