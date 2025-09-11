Starmer despide al embajador británico en EEUU por sus vínculos con Jeffrey Epstein

LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Keir Starmer, despidió el jueves al embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, afirmó en una declaración en la Cámara de los Comunes el jueves que la decisión se tomó tras la publicación esta semana de correos electrónicos que Mandelson envió a Epstein.

“A la luz de la información adicional en los correos electrónicos escritos por Peter Mandelson, el primer ministro ha solicitado al secretario de Asuntos Exteriores que lo retire como embajador”, señaló en un comunicado la Oficina de Asuntos Exteriores.

“Los correos electrónicos muestran que la profundidad y el alcance de la relación de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein son materialmente diferentes de lo que se conocía en el momento de su nombramiento”, indicó.

El periódico The Sun publicó el miércoles correos electrónicos que, según afirmó, mostraban a Mandelson diciéndole a Epstein que “luchara por una liberación anticipada” poco antes de que Epstein fuera sentenciado a 18 meses de prisión.

“Pienso mucho en ti”, le dijo Mandelson antes de que comenzara su sentencia por solicitar servicios de prostitución de una menor en junio de 2008.

Los correos electrónicos se publicaron después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaran un álbum de 50 cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, quien en ese momento era un financiero rico y bien conectado. En ese álbum, Mandelson llamó a Epstein “mi mejor amigo” en una nota escrita a mano.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.