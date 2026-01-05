Starmer dice que es eeuu quien debe justificar sus acciones en venezuela

LONDRES, 5 ene (Reuters) -

El primer ministro británico, Keir ⁠Starmer, dijo ⁠el lunes que le corresponde a Estados Unidos justificar ⁠sus ‌acciones en Venezuela ​tras la captura del ​presidente Nicolás Maduro, al tiempo que ‌aseguró que la ‌situación "no es sencilla".

"Lo ​que necesitamos en Venezuela es una transición pacífica a la democracia. Esa era nuestra posición antes de este fin de semana, sigue siendo nuestra ⁠posición", dijo Starmer a los periodistas.

"El derecho ​internacional es el marco, es el ancla o el punto de referencia, con el que juzgamos las acciones de todos los demás ⁠gobiernos. Y, por supuesto, corresponde a Estados Unidos ​justificar las medidas que ha tomado. No es sencillo. Es complicado, e ‍incluso hoy, hay más acontecimientos", agregó.

Estados Unidos capturó a Maduro en una operación en la madrugada del sábado ​y lo trasladó a Nueva York para ser acusado de narcotráfico.

(Reporte de Sam Tabahriti; ‍editado en español por Carlos Serrano)