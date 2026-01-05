Starmer dice que es EEUU quien debe justificar sus acciones en Venezuela
LONDRES, 5 ene (Reuters) -
El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que le corresponde a Estados Unidos justificar sus acciones en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, al tiempo que aseguró que la situación "no es sencilla".
"Lo que necesitamos en Venezuela es una transición pacífica a la democracia. Esa era nuestra posición antes de este fin de semana, sigue siendo nuestra posición", dijo Starmer a los periodistas.
"El derecho internacional es el marco, es el ancla o el punto de referencia, con el que juzgamos las acciones de todos los demás gobiernos. Y, por supuesto, corresponde a Estados Unidos justificar las medidas que ha tomado. No es sencillo. Es complicado, e incluso hoy, hay más acontecimientos", agregó.
Estados Unidos capturó a Maduro en una operación en la madrugada del sábado y lo trasladó a Nueva York para ser acusado de narcotráfico.
(Reporte de Sam Tabahriti; editado en español por Carlos Serrano)