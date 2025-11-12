Starmer dice que los ataques contra los miembros de su gabinete son "completamente inaceptables"

LONDRES, 12 de noviembre - El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el miércoles que cualquier ataque contra miembros de su gabinete es "completamente inaceptable", insinuando que no está detrás de los informes periodísticos que indicaron que sus aliados creen que algunos ministros están conspirando para derrocarlo.

"Permítanme ser absolutamente claro, cualquier ataque contra cualquier miembro de mi gabinete es completamente inaceptable", dijo Starmer en el Parlamento, refiriéndose a los informes de los medios que citaron a aliados anónimos del primer ministro temerosos de que a fines de mes pueda haber un intento de derrocarlo, después del presupuesto.

El ministro de Salud, Wes Streeting, uno de los señalados como aspirante a desafiar a Starmer, rechazó estas afirmaciones y se mostró confiado en que el primer ministro liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones de 2029.

Starmer añadió que nombró a los miembros de su gabinete "porque son las personas más adecuadas para desempeñar su trabajo", lo que incluye a Streeting.

