Starmer dice que relación del reino unido con eeuu sigue siendo especial tras las críticas de trump

Por Alistair Smout y Sarah Young

LONDRES, 5 mar (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el jueves que ‌la "relación especial" entre Reino ‌Unido ⁠y Estados Unidos sigue intacta y ambos países continúan compartiendo información de inteligencia, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le reprendió ​por dudar en ⁠apoyar ⁠los ataques contra Irán.

Tras negarse en un principio a permitir que Washington utilizara las ​bases británicas para la campaña militar, Starmer fue objeto de ataques personales por ‌parte de Trump, quien afirmó que el líder ​británico "no es Winston Churchill".

En una rueda ​de prensa, Starmer defendió sus decisiones tanto de denegar inicialmente el acceso a las bases como de participar después en operaciones "defensivas" contra Irán, una vez que Teherán respondió atacando a sus vecinos.

"La relación especial está en funcionamiento en este momento", dijo. "Estamos trabajando juntos en la ​región, Estados Unidos y Reino Unido colaborando para proteger tanto a Estados Unidos como a Reino Unido en bases ⁠conjuntas, donde estamos ubicados conjuntamente y compartimos información de inteligencia las 24 horas del día, los siete días ‌de la semana, como es habitual".

Además de las duras palabras de Trump, Starmer también fue objeto de críticas por su cauta respuesta por parte de otros aliados de la región, entre ellos Chipre, donde un dron de fabricación iraní impactó en una de las bases militares británicas de la isla.

A nivel doméstico, el líder del partido de extrema ‌derecha Reform UK, Nigel Farage, un partidario de Trump, afirmó a Reuters que "lo que Keir ⁠Starmer ha hecho al alienar a la Administración estadounidense no es sólo poner ‌en peligro esa relación a nivel personal, sino, francamente, arriesgar una relación ⁠con un país sin el cual estamos indefensos".

El ⁠Gobierno británico anunció esta semana que desplegará un buque de guerra, así como helicópteros con capacidad para contrarrestar drones, para ayudar a frenar los ataques de represalia de Irán, y el jueves anunció el envío de cuatro aviones de combate Typhoon más a ‌Qatar para proporcionar protección adicional.

Reino Unido, al ​igual que otros países europeos, está buscando formas de repatriar a los ciudadanos que atrapados en Oriente Medio por un conflicto que ha cerrado algunos de los aeropuertos más transitados del mundo. (Escrito por Michael Holden; ‌reporte adicional de Andrew MacAskill y Elizabeth Piper; editado en español por Carlos Serrano)