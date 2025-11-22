Starmer dice que Ucrania debe centrarse ahora en avanzar en las negociaciones de Ginebra

LONDRES, 22 nov (Reuters) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que Ucrania debe centrarse ahora en la reunión que se celebrará en Ginebra, donde expresó su esperanza de que se produzcan avances en las discusiones sobre un plan de paz de Estados Unidos.

"Creo que la atención se centra ahora en Ginebra y en si podremos avanzar mañana por la mañana", declaró a la prensa en el marco de una reunión del G20 en Sudáfrica.

Starmer añadió que espera poder comunicarse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en los próximos días y que hablaría con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en "una hora más o menos".

