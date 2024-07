Starmer gana con mayoría absoluta las elecciones de Reino Unido: "Lo hemos conseguido"

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha ganado con mayoría absoluta las elecciones legislativas de Reino Unido que se han celebrado este jueves en el país, de forma que ha conseguido desbancar del poder al Partido Conservador después de 14 años en el poder.

"Esta mañana podremos ver que el pueblo británico ha votado para pasar página tras 14 años, pero no pretendamos que había algo inevitable en ello. No hay nada predestinado en política. Las victorias electorales no caen del cielo, se ganan con esfuerzo y se lucha por ellas. Esta solo podía ganarla un Partido Laborista cambiado", ha declarado.

Starmer ha hecho hincapié en la reforma que ha tenido su partido político en los últimos años, indicando que ahora los británicos tienen "la oportunidad" de reparar sus servicios públicos porque han "cambiado de partido". "Tenemos la oportunidad de hacer que el trabajo valga la pena porque cambiamos de partido. Tenemos la oportunidad de ayudar a los trabajadores, a los jóvenes y a las personas vulnerables, los más pobres de nuestra sociedad porque cambiamos de partido", ha remarcado.

Así, ha sostenido que los cambios que los laboristas han realizado "son permanentes, irreversibles" y, por ello, deben "seguir adelante". "Nos presentamos como un Partido Laborista cambiado y gobernaremos como un Partido Laborista cambiado. No prometo que sea fácil", ha expresado, antes de indicar que "cambiar un país no es como apretar un interruptor, sino que es un trabajo duro, paciente y decidido".

"Dijimos que pondríamos fin al caos, y lo haremos. Dijimos que pasaríamos página, y lo hemos hecho. Hoy empezamos el siguiente capítulo. Comenzar el trabajo de cambio, la misión de renovación nacional, y empezar a reconstruir nuestro país. Gracias a todos", ha concluido.

Europa Press