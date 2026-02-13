Starmer llama a Europa, un "gigante dormido", a reducir su dependencia de EEUU

El primer ministro británico Keir Starmer dirá el sábado que Europa es "un gigante dormido" que debe reducir su dependencia de Estados Unidos para su defensa, en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, informó su oficina el viernes.

Estados Unidos sigue siendo un aliado indispensable pero Europa debe pasar de la "sobredependencia" a la "interdependencia", recalcará según extractos de su discurso difundidos por Downing Street.

Starmer abogará por "una mayor autonomía europea que no anuncie la retirada de Estados Unidos, sino que responda al llamado de un mayor reparto de responsabilidades y reconstruya los vínculos que tan bien nos han funcionado".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno han criticado reiteradamente a los europeos, a quienes acusa de depender de los gastos militares estadounidenses para garantizar su seguridad.

Starmer defenderá una cooperación industrial europea reforzada en materia de armamento que incluya a los industriales británicos.

"Queremos aportar a Europa nuestro liderazgo en materia de defensa, inteligencia artificial y tecnologías, con el fin de multiplicar nuestras fuerzas y construir una base industrial común para impulsar nuestra producción en el ámbito de la defensa", añadirá Starmer.

Europa dispone de "una enorme capacidad de defensa, pero, con demasiada frecuencia, todo ello ha dado un resultado inferior a la suma de sus partes", recalcará.

Starmer culpa una "planificación industrial fragmentada" y "procesos de contratación pública largos y complicados".

Desde que llegó al poder en julio de 2024, Starmer aboga por un acercamiento económico con la UE.

Starmer copreside con el presidente francés Emmanuel Macron una coalición de países que apoyan a Ucrania en la guerra contra Rusia, y aboga regularmente por reforzar la cooperación en el ámbito de la defensa.

A finales de 2025 Londres vio sus esfuerzos frustrados al fracasar las negociaciones con Bruselas para la participación británica en el programa de ayuda a la industria de defensa en Europa llamado Safe.